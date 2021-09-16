Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 превысило 100 миллионов

Компания Huawei сообщила, что фирменную операционную систему HarmonyOS 2 установили более 100 миллионов пользователей. 2 июня 2021 года было выпущено обновление для более чем 100 моделей устройств, включая смартфоны и планшеты. Неделю спустя его скачали около десяти миллионов пользователей, а 8 июля эта цифра выросла до 30 миллионов. 12 сентября, через три месяца после запуска, количество обновлённых устройств составило 100 миллионов.



«Это важная цифра и новый этап в нашей работе. Мы благодарны покупателям и партнёрам за поддержку! HarmonyOS предоставляет пользователям возможность интуитивного подключения, улучшенный пользовательский опыт и удобные сервисы для работы с несколькими устройствами в зависимости от конкретных сценариев. Совместно с партнёрами Huawei строит открытую, доступную и безопасную умную экосистему для достижения общего успеха, что позволит стать HarmonyOS базовой операционной системой в эпоху «Интернета всего»», — сказал Ричард Юй, исполнительный и генеральный директор Consumer Business Group.

Новый уровень пользовательского опыта

Разработанная для умных устройств, операционная система HarmonyOS позволяет различным типам девайсов подключаться друг к другу и взаимодействовать. Перемещая значок с панели управления одного устройства на другое, пользователи могут их синхронизировать, что обеспечивает комфортную работу на нескольких устройствах одновременно.

Домашний экран настраивается под предпочтения пользователя с помощью виджетов разных размеров. Данные элементы интерфейса позволяют оперативно запускать такие службы, как новости и календарь, без необходимости открывать приложение. HarmonyOS 2 характеризуется высокой производительностью и более плавной работой, что позволяет пользователям увеличивать продолжительность игровых сессий и возвращаться к месту, в котором игра была прервана работой других приложений.

Совместная работа над операционной системой будущего

Компания Huawei адаптировала HarmonyOS 2 почти к 100 различным моделям за три месяца до запланированного срока. Это позволит обеспечить инновационными функциями и улучшенным пользовательским интерфейсом HarmonyOS 2 значительное количество более ранних моделей устройств Huawei.

Число разработчиков HarmonyOS превысило 1,3 миллиона, что в десять раз больше, чем в прошлом году. Более 1000 поставщиков оборудования, таких как Midea и Joyoung, приняли участие в программе HarmonyOS Connect, чтобы помочь создать более удобный пользовательский интерфейс, который обеспечивает простое подключение и взаимодействие устройств, сервисные виджеты и совместное использование аппаратных возможностей. Для HarmonyOS также были разработаны свои приложения и службы такими платформами, как JD.com, Youku и Sina News.

Компания Huawei и далее планирует развивать и совершенствовать проект с открытым исходным кодом OpenHarmony, позволяя разработчикам в различных отраслях создавать операционные системы следующего поколения.