Сервисы Яндекс научились редактировать документы со смартфона

Команда Яндекса объявила о запуске полезного нововведения для набора сервисов «для работы» Яндекс 360. Теперь пользователи смогут создавать и редактировать файлы со смартфона.

Новая возможность — создавать и редактировать тексты, таблицы и презентации — становится доступна в приложениях Яндекс.Почты и Яндекс.Диска для iOS и Android. На данный момент новшество появилось у части пользователей, но скоро станет доступно для всех.

Теперь отпадает необходимость в установленном офисном пакете приложений на смартфоне. Яндекс 360 поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и их предыдущие версии. Вносить изменения можно в одиночку или коллективно — вся информация быстро синхронизируется.

Напомним, Яндекс 360 — это набор сервисов для работы, куда входят Яндекс.Документы, Яндекс.Почта, Яндекс.Диск, Яндекс.Телемост, Яндекс.Календарь, Яндекс.Заметки и Яндекс.Мессенджер. Базовая функциональность предлагается бесплатно, а расширенные возможности этих сервисов доступны по подписке.