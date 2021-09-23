YouTube тестирует возможность скачивания видео на ПК

YouTube тестирует возможность скачивания видео через браузеры на ПК. Однако возможность полноценной загрузить ролик в виде видеофайла по-прежнему не предоставляется — посмотреть скачанные ролики можно будет только в браузере. Принять участие в тестировании новой функции могут некоторые Premium-подписчики видеосервиса.

Пользователи, для которых доступна возможность скачивать видеоролики, увидят соответствующую кнопку под просматриваемыми видео. После нажатия на неё YouTube загрузит видео, которое затем можно будет просмотреть в разделе «Загрузки», доступном в меню видеосервиса. К сожалению, возможности загружать ролики в виде файлов и просматривать их вне браузера нет. По сути, YouTube предлагает своего рода кеширование, как в различных музыкальных сервисах вроде Spotify. Компания Google сообщает, что тестирование функции доступно в последних версиях браузеров Google Chrome, Microsoft Edge и Opera.

Сообщается, что на этапе тестирования новая функция может работать с ошибками. Те, кто успел её опробовать, отмечают что видео иногда могут не загружаться. Пока не известно, когда Google намерена развернуть новую функцию для всех пользователей.

Заметим, что скачивать видео с YouTube можно с помощью сторонних сервисов. Однако сама платформа никогда не позволяла всем желающим загружать видео на свои устройства.