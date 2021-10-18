А1 представил новое решение для платежей «Smart-касса на смартфоне»

Компания А1 представила новое решение для проведения платежей «Smart-касса на смартфоне», которое позволяет использовать мобильное устройство как кассовый аппарат, принимать безналичные платежи и при наличии мобильного принтера печатать чеки.

Чтобы проводить платежные операции через смартфон, необходимо настроить в нем работу двух программ: iKassa Smart – для учета всех кассовых операций, а также tapXphone – для приема безналичных платежей.

Для работы с новым решением А1 смартфон должен иметь операционную систему версии Android 8.0 и выше, встроенный модуль NFC, установленное приложение Google Play Store и модуль USB-OTG. Эти требования полностью поддерживают многие популярные модели – такие как Samsung Galaxy А12, A1 Alpha 20+, POCO M3 Pro 5G, Samsung Galaxy A22, POCO X3 NFC и другие.

Универсальность и мобильность решения «Smart-касса на смартфоне» позволяет применять его везде, где нет возможности разместить кассовую технику. Новое предложение от А1 идеально подходит для мелкого и среднего бизнеса: его удобно использовать в работе служб доставки, на объектах выездной торговли, в небольших торговых точках, при оказании арендных услуг и т. д.

Для подключения необходимо заполнить форму, подготовить пакет документов и следовать дальнейшим инструкциям. После покупки решения для оформления услуг эквайринга необходимо обратиться в банк ОАО «Приорбанк» для заключения договора.

При этом клиенты по-прежнему могут приобрести отдельно «Smart-кассу» 3 в 1 – полноценный кассовый аппарат с сенсорным дисплеем, принтером для печати чеков и встроенным POS-терминал для работы с любыми видами банковских карт – либо нужные устройства по отдельности.

Подробности – через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.