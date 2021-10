Qualcomm представила четыре новых SoC

Qualcomm представила четыре новинки: Snapdragon 778G Plus 5G, Snapdragon 695 5G, Snapdragon 480 Plus 5G и Snapdragon 680 4G. SoC Snapdragon 778G Plus отличается от обычной Snapdragon 778G повышенной с 2,4 до 2,5 ГГц частотой старших процессорных ядер и на 20% более быстрым GPU.

Snapdragon 480 Plus также отличается повышенной частотой CPU (уже на 200 МГц) и повышенной производительностью GPU. Других отличий, судя по всему, нет.

SoC Snapdragon 695 по сравнению с Snapdragon 690 заполучила поддержку mmWave 5G. Кроме того, тут на 15% повышена производительность процессорной части, а GPU стал быстрее уже на 30%. Более того, имеет место и переход с техпроцесса 8 нм на 6 нм. В итоге Snapdragon 695 больше походит на платформы линейки Snapdragon 700.

Что же касается Snapdragon 680, это одна из немногих свежих платформ без поддержки 5G. Платформа опирается на техпроцесс 6 нм, располагает процессорными ядрами Kryo 265 и GPU Adreno 610.

Если сравнивать эту платформу с уже немолодой Snapdraon 665, то ситуация достаточно неоднозначная. У них одинаковый GPU, хотя не факт, что с одной частотой. У новинки более новые процессорные ядра Kryo 265 против Kryo 260 и работают они на частоте 2,4 ГГц против 2 ГГц. При этом у старой платформы имеется модем Snapdragon X12 со скоростью скачивания до 600 Мбит/с, а у новой это Snapdragon X11 со скоростью до 390 Мбит/с.