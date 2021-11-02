LG предлагает клиентам трехмесячный пробный период Apple TV +

С 15 ноября владельцы LG Smart TV в более чем восьмидесяти странах смогут бесплатно пользоваться Apple TV + в течение первых трех месяцев. Акция распространяется на все совместимые модели LG Smart TV 2016-2021 гг., 8K и 4K и доступна для владельцев телевизоров LG, которые подписались на промо-акцию Apple TV + до 13 февраля 2022 года. Воспользоваться предложением можно, просто следуя инструкциям на экране в LG Content Store или щелкнув рекламный баннер Apple TV + в главном меню LG TV.

Apple TV+, доступный на всех смарт-телевизорах LG, является первым полностью оригинальным сервисом подписки на видео и домом для самых творческих сторителлеров современности, предлагающим отмеченную наградами линейку оригинальных сериалов и фильмов, в том числе всемирно известный комедийный сериал «Тед Лассо», в главной роли исполнительный продюсер Джейсон Судейкис, «Утреннее шоу», с исполнительными продюсерами Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях, а также эпическую сагу «Основание», которая знаменует собой первую в истории экранизацию культовой серии романов Айзека Азимова. На это неделе дебютируют «Доктор Брейн», первый оригинальный сериал на корейском языке, основанный на широко популярном корейском вебтуне Хонджакги, а также «Финч» и «Грейхаунд» с Томом Хэнксом.

Чтобы обеспечить максимальное удовольствие от программ Apple TV +, телевизоры LG Smart TV оснащены лучшими в своем классе технологиями изображения и звука. Телевизоры LG поддерживают звук Dolby Vision IQ и Dolby Atmos, чтобы обеспечить максимальное визуальное и звуковое погружение при потоковой передаче многих игр Apple TV +, созданных с использованием передовых технологий Dolby.

Для еще большего удобства просмотра на моделях 2018 года и более поздних версиях пульт LG Magic Remote делает навигацию и выбор контента на Apple TV+ невероятно интуитивно понятными и простыми. Зрители могут выбирать контент, щелкать и прокручивать с помощью чувствительного к движению контроллера или использовать голосовые команды со встроенным микрофоном для быстрого поиска и просмотра отличного контента на всемирно популярной потоковой службе Apple.