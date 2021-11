Белорусская ассоциация компьютерного спорта открывает регистрацию на турнир "Большие белорусские танки" по World of Tanks

С 18 ноября поклонники легендарной World of Tanks смогут принять участие в турнире «Большие белорусские танки». Его организатором выступает Белорусская ассоциация компьютерного спорта. Событие проходит при поддержке видеосервиса VOKA, компании А1 и разработчика игры – компании Wargaming.

World of Tanks – это одна из самых известных командных массовых многопользовательских онлайн-игр, посвященных бронетехнике. Игра дважды попадала в Книгу рекордов Гиннеса – за самый массовый «онлайн» на игровом сервере и на серверном кластере. Даже спустя 11 лет после официального релиза армия ее поклонников насчитывает миллионы игроков по всему миру, в том числе и в Беларуси. Прошедший этим летом Чемпионат Беларуси по мобильной игре World of Tanks Blitz собрал большую аудиторию, и поэтому его организаторы приняли решение провести аналогичное событие для всех, кто предпочитает «классический» World of Tanks на ПК.

Зарегистрироваться на турнир «Большие белорусские танки» могут игроки из Беларуси. В каждой команде должно быть по 3 участника.

Прием заявок стартует 9 ноября. Зарегистрироваться на турнир можно на официальном портале.

Игры групповой стадии начнутся 18 ноября. Старт игр Play-Off стадии намечен на 19 ноября, а четыре лучшие команды этого этапа выйдут в финальную стадию, чтобы 21 ноября побороться за победу в турнире. Финалисты разделят между собой призовой фонд в размере 5100 белорусских рублей и 105 тыс. внутриигрового золота. Кроме того, участников ожидают сувениры и подарки от Wargaming и Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

Соревнования пройдут в онлайн-формате. Следить за виртуальными танковыми сражениями можно будет на видеосервисе VOKA в разделе “Киберспорт” в формате прямой трансляции в сопровождении комментариев всех ярких игровых моментов от ведущих из студии.