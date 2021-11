Вышла новая версия Google Фото

Популярное приложение Google Фото получило обновление, которое упрощает доступ к скриншотам экрана. На домашней странице теперь есть большая кнопка быстрого доступа, которая перенаправляет пользователя в папку со скриншотами.

До этого пользователям требовалось прокрутить до нижней части экрана, коснуться вкладки «Библиотека», а затем открыть папку «Снимки экрана» для просмотра скриншотов. Новая кнопка быстрого доступа также показывает количество новых снимков экрана, добавленных в папку, поэтому вместо того, чтобы постоянно присутствовать на домашней странице, она появляется только при создании новых скриншотов.

Недавно Google также представила кнопку More like this, которая должна помочь пользователям находить похожие фотографии, не просматривая слишком много страниц. Приложение также получило обновление для изменения даты и времени видео или фотографии.