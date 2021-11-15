Обнаружена серьезная уязвимость в процессорах Intel

Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимость в процессорах Intel, которые используются в ноутбуках, автомобилях и других устройствах.

Уязвимость CVE-2021-0146 позволяет активировать режимы тестирования или отладки в нескольких линейках процессоров Intel. Это может позволить неаутентифицированному пользователю, имеющему физический доступ, получить повышенные привилегии в системе.

Проблема обнаружена в процессорах Pentium, Celeron и Atom платформ Apollo Lake, Gemini Lake и Gemini Lake Refresh, которые используются как в мобильных компьютерах, так и во встраиваемых системах. Угроза касается широкого спектра ультрамобильных нетбуков и значительной части систем интернета вещей (IoT) на базе процессоров Intel — от бытовой техники и систем умного дома до автомобилей и медицинского оборудования.

Ошибку, получившую оценку 7,1 балл по шкале CVSS 3.1, выявили Марк Ермолов, Дмитрий Скляров (оба специалисты Positive Technologies) и Максим Горячий (независимый исследователь).

Для устранения обнаруженной уязвимости необходимо установить обновления UEFI BIOS, опубликованные конечными производителями электронного оборудования (ноутбуков или других устройств).