В МТС Кино появился новый раздел «Киберспорт». Пользователям сервиса теперь доступны трансляции матчей крупнейших киберспортивных мероприятий.

Новая опция позволит подключаться к стримам команд CS:GO и Dota 2, смотреть турниры ESL, FIFA, PVP, следить за эксклюзивными выпусками Mainnews и погружаться в командную игру в прямом эфире.

Раздел «Киберспорт» доступен всем пользователям МТС Кино. Установить приложение можно по ссылке, а подключить подписку — с помощью USSD-запроса *202#. Стоимость услуги составляет 0,40 рубля в сутки.

МТС Кино – это приложение для просмотра фильмов и сериалов, мультфильмов и детского образовательного контента, шоу и образовательных мастер-классов, а также киберспорта.