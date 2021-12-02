В Минске запущен сервис бесконтактной оплаты проезда в метро картами БЕЛКАРТ и «Мир»

Держателям бесконтактных платежных карт БЕЛКАРТ и «Мир» стал доступен сервис бесконтактной оплаты проезда на турникетах в Минском метрополитене. До этого в подземке поддерживались бесконтактные карты платежных систем Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ-Мaestro, сообщает пресс-служба ОАО «Сбер Банк».

Как сообщается, оплатить проезд бесконтактными картами БЕЛКАРТ и «Мир» можно на любом турникете метрополитена, имеющем логотип платежной системы БЕЛКАРТ и «Мир». Относительно БЕЛКАРТ в банке добавили, что оплачивать проезд можно также картами БЕЛКАРТ-Мaestro (эти карты, в рамках транспортного проекта, стали принимать в 2019 г).

«Для оплаты проезда надо приложить карту к валидатору на турникете и дождаться звукового сигнала. Транзакция занимает доли секунды. Стоимость проезда аналогична цене жетона – 80 копеек», — говорится в сообщении.

В банке также отметили, что сервис позволяет оплачивать проезд универсальным инструментом – банковской бесконтактной картой, без каких-либо дополнительных действий