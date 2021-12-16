МТС увеличил емкость LTE-сети в 15 населенных пунктах Беларуси

МТС продолжает наращивать емкость сети 4G в столице и других регионах Беларуси. Более 20 дополнительных базовых станций было запущено в 15 населенных пунктах в трех частотных диапазонах ― 800, 1800 и 2600 МГц.

Новые базовые станции LTE-2600 и LTE-1800 установлены в Минске, Гродно, Гомеле, Барановичах, Пинске и Мозыре. Увеличилась скорость передачи данных для клиентов в Вилейке, Фаниполе и Пружанах.

Дополнительные базовые станции LTE, работающие на частоте 800 МГц, заработали в Минской и Витебской областях. В столичном регионе ускорили мобильный интернет для жителей гп. Радошковичи Молодечненского района, аг. Семеновичи Узденского района и аг. Гацук Слуцкого района. На Витебщине базовая станция LTE-800 запущена в д. Боровка Верхнедвинского района.

Комбинирование различных частот позволило улучшить качество связи МТС на тех территориях, где ощущался повышенный спрос на 4G-трафик. Скорость мобильного интернета повысилась в помещениях и на открытой территории, в городах и в сельской местности, вдоль дорог и в общественных местах.

В настоящий момент мобильная связь четвертого поколения от МТС присутствует в крупных городах, областных и районных центрах Беларуси. Идут активные работы по расширению покрытия в малых населенных пунктах и в сельской местности на территории Минской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей. Обеспечить сплошной 4G-сетью все регионы страны планируется в течение 2022 года. Проект реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud.