PREMIER и more.tv: два новых онлайн-кинотеатра появились в МТС ТВ

Пользователям МТС ТВ стали доступны еще два онлайн-кинотеатра — PREMIER и more.tv. В сервисах имеются обширные коллекции фильмов, мультфильмов, сериалов и шоу. Подписаться на них можно на сутки или сразу на 30 дней.

Онлайн-кинотеатр more.tv — это фильмы, сериалы и развлекательные шоу. Пользователи могут посмотреть премьеры российских сериалов до эфира на ТВ («Регби», «Дылды»), эксклюзивные премьеры зарубежных сериалов («Великая», «Рассказ служанки»), нашумевшие проекты из линейки more originals («Чики», «Ваша честь», «Псих», «Трудные подростки», Happy End), детские анимационные проекты («Три кота», «Царевны», «Лекс и Плу. Космические таксисты») и многое другое.

PREMIER — онлайн-кинотеатр с эксклюзивным контентом разных жанров и форматов. Медиатека платформы предлагает подписчикам оригинальные сериалы, зарубежный контент, а также лучшие проекты развлекательных и спортивных популярных телеканалов. Например, «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Мир! Дружба! Жвачка», «СидяДома», «Окаянные дни», «Колл-центр», «Учителя», «Чернобыль. Зона отчуждения» и другие.

Подключиться к PREMIER на сутки можно с помощью USSD-запроса *822#, а на 30 дней — через *865#. Для оформления посуточной подписки на more.tv отправляйте USSD-запрос *787#, а для 30-дневной — *899#.

Стоимость подписки на один онлайн-кинотеатр в рамках сервиса МТС ТВ составляет 0,40 рубля в сутки или 7,90 рубля за 30 дней. В течение первых 7 дней с момента подключения обе услуги предоставляются бесплатно.