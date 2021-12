БГУИР улучшил свою позицию в международном рейтинге вузов

Авторитетное глобальное аналитическое агентство QS EECA обновило рейтинг лучших вузов мира. Восемь белорусских вузов попали в рейтинг лучших высших учреждений образования стран Европы и Средней Азии 2022 года.

БГУИР улучшил свои позиции, поднявшись на 11 строчек и продолжает занимать третью позицию среди белорусских университетов (первую строчку среди наших вузов занимает БГУ, вторую - БНТУ). Все учебные заведения оценивались по показателям академической репутации и репутации среди работодателей.



БГУИР также вошел в 10% лучших вузов мира в глобальном агрегированном рейтинге-2021. Ранжирование образовательных организаций в данном рейтинге проводится на основе 11 глобальных академических рейтингов и одной публичной глобальной базы данных. Условие вхождения - присутствие университета как минимум в двух глобальных рейтингах, так БГУИР присутствует в рейтингах Times Higher Education World University Rankings (THE), THE Impact Rankings (THE), QS World University Rankings.