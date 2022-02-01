BlackBerry продает патенты на мобильные технологии за $600 млн

Производитель смартфонов BlackBerry продает свои патенты на мобильные технологии компании Catapult IP Innovations Inc. Эта сделка вызывает беспокойство, т.к. компания-покупатель считается "непрактикующей организацией" или, проще говоря, патентным троллем.

Патентный тролль – термин для описания бизнеса, который использует патенты и судебную систему для заработка. Теперь Catapult IP Innovations сможет требовать лицензионные отчисления от производителей смартфонов, таких как Apple, за нарушение патентных прав. Ранее "фруктовой компании" уже неоднократно предъявлялись иски за предполагаемые нарушения патентов BlackBerry.

Сумма сделки составит $600 млн, и, скорее всего, покупатель постарается "отбить" эту сумму многочисленными судебными исками.