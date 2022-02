Компания LG представила игровой сервис NVIDIA GEFORCE NOW для Smart TV

LG Electronics в партнерстве с NVIDIA и стала первым производителем телевизоров, разработавшим Smart TV приложение для GeForce NOW, ведущего игрового сервиса, для телевизоров LG с webOS. Телевизоры LG OLED больших диагоналей с отличным качеством изображения и высокой частотой обновления отлично подходят для GeForce NOW. В настоящее время игры GeForce NOW доступны на приставках NVIDIA SHIELD, ПК с Windows, macOS, Chrome OS, Android и в браузере Safari для iPhone и iPad и не только. GeForce NOW позволяет геймерам играть на своих телевизорах LG, продолжая игру практически на любом из своих устройств.

Приложение доступно в магазине LG Content Store на определённых моделях телевизоров LG 4K OLED, QNED Mini LED и NanoCell 2021 года на 80 рынках мира. Приложение позволит владельцам телевизоров LG мгновенно насладиться более чем 35 бесплатными играми с помощью совместимого контроллера, не используя при этом дополнительное оборудование.

Среди доступных игр есть такие хиты, как Rocket League, Destiny 2, Marvel’s Guardians of the Galaxy и ремастеринг трилогия Crysis. Все они воспроизводятся с разрешением до 1080p и частотой 60 кадров в секунду. Премиум подписчики GeForce NOW смогут получить доступ к передовой платформе ПК-игр, включая технологии трассировки лучей и искусственного интеллект для наиболее отзывчивого игрового процесса и великолепной высококачественной графики.

Мощная комбинация возможностей GeForce NOW и телевизора LG OLED позволит полностью погрузиться в процесс игры. Самоподсвечивающиеся пиксели LG OLED обеспечивают самые яркие цвета и самый глубокий черный цвет, делая игровую среду и персонажей реалистичнее, чем когда-либо. Телевизоры LG также обеспечивают сверхбыстрое время отклика в 1 миллисекунду и сверхнизкую задержку ввода для более плавного изображения, лучшего контроля и ключевого преимущества перед соперниками.

«Клиенты LG ожидают лучшего, когда дело доходит до игр на большом экране», - прокомментировал Ли Сан-у, старший вице-президент по корпоративной бизнес-стратегии компании LG Electronics Home Entertainment. «Партнерство с NVIDIA и создание платформы GeForce NOW для владельцев телевизоров LG является свидетельством нашего стремления обеспечить наилучший игровой опыт на телевизорах LG, работающих под управлением WebOS».