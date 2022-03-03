PayPal прекращает регистрировать новых пользователей из России

Платёжная система PayPal в среду объявила о прекращении регистрации новых пользователей из России. Компания уже заблокировала аккаунты некоторых пользователей и ряд крупнейших банков страны, попавших под санкции со стороны США и некоторых других государств.

После начала военных действий заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков призвал PayPal к более радикальным действиям в отношении России — в частности, полностью прекратить деятельность платёжной системы в стране. В PayPal уже заявили, что, как и многие компании, активно работают над введением санкций.

К санкциям также присоединились Visa, Mastercard и, например, мало востребованная в стране American Express, а также «мобильные» платёжные системы Apple Pay и Google Pay — первая полностью заблокировала использование своего платёжного сервиса жителями России, а Google Pay приостановила сотрудничество со многими российскими финансовыми институтами.

Россия уже ответила на активное финансовое давление, заблокировав возможность продажи зарубежными инвесторами отечественных ценных бумаг на сумму в десятки миллиардов долларов.