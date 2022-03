Microsoft опубликовала очередную тестовую сборку Windows 11 под номером 22567 на канале Dev, основными нововведениями которой стали возможность привязать банковскую карту для платных сервисов, функция Smart App Control для обнаружения потенциально опасного ПО, возможность подключить Android-смартфон на этапе установки системы, а также запуск обновлений, когда в местной электросети преобладают экологически чистые источники энергии.

Пожалуй, наиболее заметным нововведением в очередной тестовой сборке Windows 11 стал запрос номера банковской карты, который может понадобиться для платных услуг Microsoft. Это пригодится при покупке ПО или другого контента в Microsoft Store либо через Xbox, а также при оформлении подписок. Нововведение объясняется исключительно удобством клиента: если срок действия карты истекает, и это ставит под угрозу оплату очередного периода подписных услуг, пользователь получает об этом уведомление.

В новой тестовой сборке Windows 11 также появилась функция контроля приложений Smart App Control (SAC). Как говорят в Microsoft, она «блокирует ненадёжные или потенциально опасные приложения». Список такого софта зависит от Microsoft и самого пользователя. Для корректной работы SAC необходимо установить Windows 11 с нуля, а дальше она начинает изучать программное окружение, настраиваясь в ознакомительном режиме и стараясь как можно меньше мешать работе. Управление SAC производится в настройках безопасности системы.

Система обновления Windows теперь пытается подстроиться под экологически чистые источники энергии. Питание городских электросетей может производиться от нескольких источников: экологически чистых вроде ветра и солнца, а также ископаемых видов топлива. Соотношение таких источников меняется в течение дня, и когда первые преобладают, Windows 11 может начать установку обновлений. Эта функция работает только в том случае, когда Microsoft имеет возможность получить соответствующую информацию от партнёрских сервисов electricityMap и WattTime.

Разработчик также усовершенствовал инструмент первичной настройки системы Windows 11 OOBE (Out of the Box Experience). Теперь в ходе установки можно вызвать на экран QR-код, отсканировать его Android-телефоном и получить возможность синхронизации данных уже при первом запуске. Помимо этого, в новой тестовой сборке Windows 11 появилось множество прочих нововведений, например, изменился внешний вид меню «Открыть с помощью...» — теперь оно больше соответствует стилю системы. С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге Microsoft.