AGON by AOC представляет первый в мире официальный игровой монитор для League of Legends

Один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и IT-аксессуаров AGON by AOC в партнерстве с Riot Games представил первый монитор, вдохновленный игрой League of Legends и ее культовой технологией Hextech. Монитор AGON PRO AG275QXL - AGON League of Legends Edition обладает уникальным дизайном и специальными функциями, разработанными специально для игры в жанре MOBA. AG275QXL будет доступен с начала 2022 года.

Уникальные функции создают идеальный опыт для поклонников League of Legends

Компания AGON by AOC создала первый монитор, специально разработанный для того, чтобы подарить игрокам лучшие впечатления от игры с такими уникальными функциями, как реактивное освещение внутриигровых событий. Любители знаменитой игры сразу же заметят особый стиль монитора AG275QXL с его захватывающим дизайном в стиле Hextech, объединяющим мир магии и технологий.

«Мы очень рады нашему сотрудничеству с Riot Games и возможности объединить наш опыт в разработке мониторов с магией League of Legends, создав захватывающий продукт для поклонников League of Legends», - рассказал Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор AOC по маркетингу и управлению бизнесом в Европе.

Монитор AG275QXL предлагает такие функции, как режим League of Legends Mode, переключатель LoL QuickSwitch, эксклюзивные звуки включения и выключения питания, подсветка Light FX Sync и фирменный экранный дизайн LoL.

Визуально монитор представляет собой выдающееся произведение, в котором League of Legends представлена во всех аспектах: Корпус и подставка украшены элементами культового дизайна Hextech, который можно увидеть во вселенной League of Legends. Монитор сверкает благодаря специальной подсветке Light FX, которая синхронизируется с происходящим в игре. Специальный режим LoL обеспечивает четкость визуального восприятия Summoner's Rift. Геймеры полностью погрузятся в игру с собственным монитором League of Legends.

Монитор, наполненный лучшими баффами и рунами

Чтобы гарантировать стабильную и высококлассную производительность как для обычных геймеров, так и для начинающих профессионалов киберспорта, AG275QXL обладает первоклассными техническими характеристиками: 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением QHD и высокой частотой обновления 170 Гц обеспечивает плавное отображение даже в самых безумных командных боях.

Для устранения зависаний и разрывов AG275QXL поддерживает Adaptive Sync с FreeSync Premium, а время отклика 1 мс GtG обеспечивает безупречное качество изображения. Благодаря VESA DisplayHDR 400, ShadowControl и режиму Flicker-Free геймеры могут наслаждаться длительными игровыми сессиями и кристально четкими моделями любимых персонажей, погружающихся в бой.

AGON by AOC стремится создать правильное оборудование для геймеров, чтобы полностью максимизировать их производительность и помочь им преодолеть трудности. Революционная модель AGON PRO AG275QXL - League of Legends Edition будет доступна с начала 2022 года по цене 1689 белорусских рублей.