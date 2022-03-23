Netflix удалила свои приложения из российских версий App Store и Google Play

Стриминговый сервис Netflix удалил приложения для iPhone и смартфонов на Android из онлайн-маркетплейсов App Store и Google Play. В результатах поиска соответствующий софт более не значится.

В самом начале марта появились сведения о невозможности оплаты сервисов Netflix и Spotify, а 6 марта Netflix объявил о приостановке работы в России. Дополнительно компания приняла решение о прекращении работы над российскими проектами в рамках слаженной реакции западных компаний на ситуацию вокруг Украины.

На российской версии сайта Netflix появилась заставка «Смотрите сериалы и фильмы — когда угодно и где угодно. Netflix недоступен в вашей стране».