Netflix удалила свои приложения из российских версий App Store и Google Play

Стриминговый сервис Netflix удалил приложения для iPhone и смартфонов на Android из онлайн-маркетплейсов App Store и Google Play. В результатах поиска соответствующий софт более не значится.

В самом начале марта появились сведения о невозможности оплаты сервисов Netflix и Spotify, а 6 марта Netflix объявил о приостановке работы в России. Дополнительно компания приняла решение о прекращении работы над российскими проектами в рамках слаженной реакции западных компаний на ситуацию вокруг Украины.

На российской версии сайта Netflix появилась заставка «Смотрите сериалы и фильмы — когда угодно и где угодно. Netflix недоступен в вашей стране». 

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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