Приложение YouTube Go прекратит работу в августе

Приложение YouTube Go будет закрыто. YouTube Go было представлено пять лет назад в рамках набора приложений для Android Go.

Как и сама ОС, приложение выделяется меньшей ресурсоёмкостью и различными функциями для экономии трафика. Теперь же в Google считают, что надобность в такой версии отпала.

Когда мы запустили YouTube Go в 2016 году, он был разработан для пользователей, проживающих в местах, где возможности подключения, цены на передачу данных и недорогие устройства не позволяли нам обеспечить наилучшие впечатления от основного приложения YouTube. С тех пор YouTube инвестировал средства в улучшения основного приложения YouTube, чтобы повысить его производительность в этих средах, а также обеспечить лучший пользовательский интерфейс. В частности, мы улучшили производительность для устройств начального уровня и тех, кто смотрит YouTube в более медленных сетях. Мы также создаём дополнительные пользовательские элементы управления, которые помогают уменьшить использование мобильных данных для зрителей с ограниченным объёмом данных, так что следите за обновлениями.

Так что теперь Google предлагает пользователям YouTube Go либо перейти на обычную версию приложения, либо пользоваться браузерной. Сам же YouTube Go перестанет работать в августе.