Байнету исполняется 28 лет!

В этом году доменной зоне .by исполняется 28 лет. Корпорация по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN) 5 мая 1994 года ввела доменную зону .by. Эту дату можно считать днем рождения Байнета.



В мае 1994 года ООО "Открытый контакт" получило статус координатора национального адресного пространства (домена верхнего уровня BY). Это сделало возможным создание белорусских интернет-сайтов с окончанием .by.

Также в недавнем прошлом создана и кириллическая зона БЕЛ. Сейчас в ней немного меньше 150 тыс. доменов.