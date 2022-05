Philips Monitors расширяет сотрудничество с международной киберспортивной организацией Team Vitality

Компания MMD, ведущий специалист по дисплеям и лицензированный партнер бренда Philips Monitors, рада сообщить о дальнейшем расширении сотрудничества с международной киберспортивной организацией Team Vitality. Прежде это сотрудничество охватывало команду Team Vitality по FIFA, но теперь оно стало более тесным и включает в себя команды по League of Legends, выступающие как в чемпионате Европы по League of Legends (LEC), так и во французской лиге League Of Legends (LFL).

Благодаря многолетнему сотрудничеству с Philips Monitors спортсмены мирового уровня команды Team Vitality, включая восьмикратного победителя LEC и финалиста чемпионата мира 2019 года Луку "Perkz" Перковича (Luka “Perkz” Perković) и неоднократного победителя LEC 2021 года Матьяша "Carzzy" Орсага (Matyáš “Carzzy” Orság), будут оснащены мониторами высшего класса. Кроме того, Philips Monitors смогут разместить свой логотип на футболках команд по League of Legends и FIFA, которые будут участвовать в крупнейших европейских турнирах по киберспорту.

В рамках своей новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие помимо консольных, еще и компьютерных игр, Philips Monitors будет использовать опыт спортсменов Team Vitality для исследований и разработок, стремясь создать лучшие мониторы для профессиональных игроков. Philips Monitors будет поставлять мониторы на передовые тренировочные базы Team Vitality в Берлине и мероприятия на стадионе Stade de France.

«Обеспечение наших игроков лучшим оборудованием, помогающим им выступать на самом высоком уровне, всегда было для нас главным приоритетом, поэтому очень приятно, что мы можем продолжать сотрудничать с таким надежным поставщиком, как Philips Monitors. Это также свидетельствует о том, чего мы добиваемся в Team Vitality, расширяя наши существующие партнерские отношения», - прокомментировал Николя Маурер (Nicolas Maurer), генеральный директор Team Vitality.

«Было невероятно приятно поддерживать команду FIFA и площадку V.Hive с помощью игровых мониторов Philips Momentum, которые позволяют повысить качество тренировок. Мы очень рады, что в этом году наше сотрудничество развивается, включая поставки игровых мониторов для ПК и для команд по League of Legends», - добавила Ксени Байрактари (Xeni Bairaktari), руководитель отдела международного маркетинга и старший бренд-менеджер по Европе в компании Philips Monitors & IT Accessories: «Philips Monitor постоянно совершенствует свои продукты, выпуская новые модели и обновляя технологии, а наше сотрудничество с Team Vitality поможет нам предоставить геймерам лучшие модели мониторов».