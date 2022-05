Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell

Пользователи Windows 11 пожаловались на невозможность запустить ряд приложений после установки майского обновления операционной системы, пишет Bleeping Computer.

Проблема затрагивает исключительно владельцев ПК под управлением Windows 11 версии 21H2 с установленным накопительным апдейтом от 11 мая 2022 г. с индексом KB5012643.

Перечень приложений, которые отказываются запускаться варьируется от пользователя к пользователю. По информации источника, в числе образцов проблемного ПО – интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); программа для управления настройками звуковых устройств фирмы Creative Sound Blaster Command; утилита для хранения паролей KeePass; инструмент для создания скриншотов и скринкастов ShareX.

При попытке отправить одну из перечисленных программ на исполнение пользователь сталкивается с критической ошибкой с кодом 0xc0000135, которая сопровождается сообщением: «Приложение не смогло запуститься правильно. Нажмите OK, чтобы закрыть приложение» (“The application was unable to start correctly. Click OK to close the application”).

Ошибка 0xc0000135 возникает в тех случаях, когда операционная система не может найти динамически загружаемую библиотеку (DLL), необходимую для запуска данного приложения. В данной ситуации необходимыми являются файлы библиотек из состава платформы для разработки ПО Microsoft .NET 3.5. При этом, по наблюдению некоторых из пользователей, переставать запускаться могут и программы, задействующие и более поздние версии фреймворка.