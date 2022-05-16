Опубликована программа бесплатной конференции IT Entrance

28 мая пройдет бесплатная 11-я международная конференция IT-Entrance. Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта.
10:30 - 11:00
Игорь Мамоненко
Генеральный директор Belhard
Приветственное слово
11:00 - 11:30
Александра Якимахо
Рroject Мanager в ООО "Оксаджайл", тренер курса "Управление проектами в сфере разработки ПО" в "Академии Belhard"
Психология в проектном управлении
Мы с вами узнаем, какие есть роли и обязанности в сфере IT на стыке управления и психологии, поговорим о том, какие инструменты коучинга и психологии вы можете применять для поддержки себя, самоорганизации и самомотивации в поиске работы и смене деятельности.
11:30 - 12:00
Даниил Поляков
Старший разработчик Android, Тинькофф
Мобильная разработка. Как начать?
Расскажем о направлениях мобильной разработки, о курсах, которые помогут быстрее погрузиться в разработку, а также разберем шаги, которые нужно предпринять, чтобы стать крутым мобильным разработчиком.
12:00 - 12:30
Константин Мулярчик
Заведующий кафедрой в Институте технологий информатизации и управления БГУ, член Экспертного совета ПВТ
Олег Кирасов
Преподаватель Института технологий информатизации и управления БГУ, Delivery Manager iTechArt
ИТ образование в Беларуси: куда пойти учиться новичку?
Какая образовательная программа подойдет мне лучше всего? А будет ли эта профессия актуальна завтра? И почему фундаментальное образование играет в этом всем важную роль, но подойдёт оно не всем?
Постараемся провести «независимое расследование» и разложить все по полочкам.
12:30 - 13:00
Нетворкинг (перерыв)
13:00 - 13:30
Эдвард Хомицкий
СЕО IT Digital Progress. Прошел путь от Junior-специалиста до CEO IT компании. Видел IT-сферу со всех сторон, поэтому за самыми дельными советами к нему :)
Правильная постановка целей и их достижение в сфере IT
Как планировать свое время. Как выстраивать приоритеты. Конкретные примеры реальных людей. Как правильно фокусироваться на задачах и их выполнять. Продуктивность в IT. Как не бросить IT на пол пути. Как получить результат.
13:30 - 14:00
Яна Осадчая
Специалист по маркетингу, rabota.by
Аналитика рынка труда, фишки создания резюме в 2022 году
14:00 - 14:30
Зинаида Пчелинцева
Специализируется на продажах в Западной Европе, США, Канаде, Австралии и Азии. Имеет обширный опыт работы с основными техниками продаж и каналами лидогенерации: нетворкинг, социальные сети, ревью-платформы, профессиональные сообщества, email-рассылки.
Как войти в профессию IT Sales Manager
- Кто такие Sales Managers и что они едят
- Как понять, подходите ли вы для этой позиции
- Как получить заветную позицию в крутой компании
14:30 - 15:00
Алексей Заговалко
Начальник лаборатории испытаний средств защиты в ОДО "Вирусблокада", тренер курса "Защита информации и информационная безопасность" в "Академии Belhard"
Работа в сфере информационной безопасности: возможности и перспективы
Информационная безопасность и защита информации на сегодняшний день являются одними из перспективных и быстро развивающихся сфер деятельности. Что представляют из себя современные специалисты, работающие в сфере информационной безопасности? Какими навыками и знаниями они обладают? С какими задачами им приходится сталкиваться? Какие смежные профессии близки к сфере информационной безопасности? С этими и многими другими вопросами мы и попытаемся разобраться в рамках данного доклада.
Обращаем внимание, что изменилось время мастер-класса! Он пройдет с 15:00 до 16:30.
Даниил Поляков
Старший разработчик Android, Тинькофф
Мастер-класс "Разработаем небольшую игру состоящую из двух экранов и простой игровой логики"
Для участия в мастер-классе при себе необходимо иметь ноутбук!
Участие в конференции бесплатное, но предварительная регистрация обязательна. Более полную информацию можете найти на официальном сайте мероприятия. И не забудьте подписаться на Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости о конференции.
Организатор конференции: старейший ИТ-портал в Беларуси KV.by.
Golden Partners: Minsk World, Тинькофф, "Академия BELHARD", rabota.by, IT Overone
Silver Partners: ИПК БГУ, EnglishDom.
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