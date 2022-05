Опубликована программа бесплатной конференции IT Entrance

28 мая пройдет бесплатная 11-я международная конференция IT-Entrance. Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта.

10:30 - 11:00

Игорь Мамоненко

Генеральный директор Belhard

Приветственное слово

11:00 - 11:30

Александра Якимахо

Рroject Мanager в ООО "Оксаджайл", тренер курса "Управление проектами в сфере разработки ПО" в "Академии Belhard"

Психология в проектном управлении

Мы с вами узнаем, какие есть роли и обязанности в сфере IT на стыке управления и психологии, поговорим о том, какие инструменты коучинга и психологии вы можете применять для поддержки себя, самоорганизации и самомотивации в поиске работы и смене деятельности.

11:30 - 12:00

Даниил Поляков

Старший разработчик Android, Тинькофф

Мобильная разработка. Как начать?

Расскажем о направлениях мобильной разработки, о курсах, которые помогут быстрее погрузиться в разработку, а также разберем шаги, которые нужно предпринять, чтобы стать крутым мобильным разработчиком.



12:00 - 12:30

Константин Мулярчик

Заведующий кафедрой в Институте технологий информатизации и управления БГУ, член Экспертного совета ПВТ

Олег Кирасов

Преподаватель Института технологий информатизации и управления БГУ, Delivery Manager iTechArt

ИТ образование в Беларуси: куда пойти учиться новичку?

Какая образовательная программа подойдет мне лучше всего? А будет ли эта профессия актуальна завтра? И почему фундаментальное образование играет в этом всем важную роль, но подойдёт оно не всем?

Постараемся провести «независимое расследование» и разложить все по полочкам.

12:30 - 13:00

Нетворкинг (перерыв)

13:00 - 13:30

Эдвард Хомицкий

СЕО IT Digital Progress. Прошел путь от Junior-специалиста до CEO IT компании. Видел IT-сферу со всех сторон, поэтому за самыми дельными советами к нему :)

Правильная постановка целей и их достижение в сфере IT

Как планировать свое время. Как выстраивать приоритеты. Конкретные примеры реальных людей. Как правильно фокусироваться на задачах и их выполнять. Продуктивность в IT. Как не бросить IT на пол пути. Как получить результат.

13:30 - 14:00

Яна Осадчая

Специалист по маркетингу, rabota.by

Аналитика рынка труда, фишки создания резюме в 2022 году

14:00 - 14:30

Зинаида Пчелинцева

Специализируется на продажах в Западной Европе, США, Канаде, Австралии и Азии. Имеет обширный опыт работы с основными техниками продаж и каналами лидогенерации: нетворкинг, социальные сети, ревью-платформы, профессиональные сообщества, email-рассылки.

Как войти в профессию IT Sales Manager

- Кто такие Sales Managers и что они едят

- Как понять, подходите ли вы для этой позиции

- Как получить заветную позицию в крутой компании

14:30 - 15:00

Алексей Заговалко

Начальник лаборатории испытаний средств защиты в ОДО "Вирусблокада", тренер курса "Защита информации и информационная безопасность" в "Академии Belhard"

Работа в сфере информационной безопасности: возможности и перспективы

Информационная безопасность и защита информации на сегодняшний день являются одними из перспективных и быстро развивающихся сфер деятельности. Что представляют из себя современные специалисты, работающие в сфере информационной безопасности? Какими навыками и знаниями они обладают? С какими задачами им приходится сталкиваться? Какие смежные профессии близки к сфере информационной безопасности? С этими и многими другими вопросами мы и попытаемся разобраться в рамках данного доклада.

Обращаем внимание, что изменилось время мастер-класса! Он пройдет с 15:00 до 16:30.

Мастер-класс "Разработаем небольшую игру состоящую из двух экранов и простой игровой логики"

Для участия в мастер-классе при себе необходимо иметь ноутбук!

Участие в конференции бесплатное, но предварительная регистрация обязательна. Более полную информацию можете найти на официальном сайте мероприятия. И не забудьте подписаться на Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости о конференции.

Организатор конференции: старейший ИТ-портал в Беларуси KV.by.

Golden Partners: Minsk World, Тинькофф, "Академия BELHARD", rabota.by, IT Overone

Silver Partners: ИПК БГУ, EnglishDom.