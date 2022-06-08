Расширен функционал сервиса МТС Деньги

Пользователи сервиса МТС Деньги смогут оплачивать с баланса мобильного номера товары и услуги с отсрочкой платежа. Эти и другие возможности финансовой экосистемы МТС представлены на выставке «ТИБО-2022».

В платежной системе электронных денег МТС Деньги представлен пилот финансовой услуги «МаниБокс», в рамках которой у клиентов появится возможность воспользоваться 100 рублями для оплаты любых покупок и услуг с отсрочкой платежа.

Еще одним преимуществом, которое появилось у клиентов МТС, это возможность совершать покупки в любимых интернет-магазинах и приложениях напрямую с баланса мобильного телефона. Для оплаты никаких сложных реквизитов вводить не нужно — достаточно номера телефона, что выгодно отличает данное решение от платежей по банковской карте. Для организаций торговли и сервиса данная возможность также является привлекательной, поскольку позволяет получить конкурентное преимущество без каких-либо серьезных затрат, чему способствует упрощенная процедура интеграции при помощи платежного API МТС Деньги.

Абонентам МТС также стала доступна программа лояльности «Моцная картка». По ней можно накапливать баллы лояльности за платежи по банковским картам, после чего пополнять ими в режиме реального времени баланс номера в сети МТС.

Кроме того, пользователи финансовой экосистемы МТС Деньги могут совершать платежи в ЕРИП, получить банковскую платежную карту МТС Деньги с привязкой карт-счета к балансу мобильного номера телефона, и делать p2p-переводы. Можно открывать вклады, оформлять онлайн-страховки, покупать авиабилеты и заниматься инвестициями.

МТС расширяет сеть партнеров и предлагает цифровую площадку для различных онлайн-сервисов. Через нее можно получить доступ к аудитории в 5 млн 700 тыс. абонентов. Телеком-оператор сам предоставляет инструменты для приема платежей, которые быстро встраиваются через API в приложения и сайты партнеров.