Dell представила новые ноутбуки серии Inspiron Plus

Компания Dell представила пару новых ноутбуков серии Inspiron Plus. Модели Inspiron 14 Plus и Inspiron 16 Plus работают на процессорах Intel Core H-серии 12-го поколения, используют оперативную память DDR5 и, опционально, дискретные видеокарты. Оба варианта поставляются с предустановленной Windows 11.

Модель Inspiron 16 Plus получила 16-дюймовый дисплей с разрешением 3К (3072 × 1920 пикселей), поддерживающий технологию Dolby Vision (также ноутбук поддерживает звук Dolby Atmos). В соответствии с названием Dell Inspiron 14 Plus имеет дисплей меньшего размера — 14 дюймов с разрешением 2,2К (2240 × 1400 точек). При этом оба ноутбука поддерживают технологию ComfortView Plus для снижения нагрузки на глаза пользователей.

Покупатели смогут выбрать варианты с объёмом оперативной памяти DDR5-4800 до 64 Гбайт у 16-дюймовой и до 40 Гбайт у 14-дюймовой. Оба ноутбука будут предлагаться в версиях с интегрированной графикой Intel Iris Xe, а также с дискретными видеокартам. У более крупного это могут быть NVIDIA GeForce RTX 3050 или GeForce RTX 3060, а у меньшего — GeForce RTX 3050 Ti.

Новинки предлагают процессоры Intel вплоть до 14-ядерного Intel Core i7-12700H с тактовой частотой 4,7 ГГц. Они комплектуются M.2 SSD до 1 Тбайт, Wi-Fi 6E и камерой с разрешением Full HD. По данным Dell размер вентиляционных отверстий увеличен на 15 % для выполнения без перегрева даже ресурсоёмких задач.

Помимо моделей Plus-серии Dell представила и обычные Inspiron 14 и 16, а также новые портативные ноутбуки-трансформеры. Inspiron 14 2-in-1 и Inspiron 16 2-in-1 могут использоваться в качестве планшетов, а также поддерживают активные стилусы, продаваемые Dell отдельно. О цене новинок будет объявлено позже.