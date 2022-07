Компания Nothing представила Phone (1)

Состоялась онлайн-презентация первого смартфона молодой компании Nothing, основанной соучредителем OnePlus Карлом Пэем (Carl Pei). Аппарат Nothing Phone (1) имеет ряд интересных особенностей и отличается необычным исполнением.

Одна из примечательных особенностей заключается в наличии прозрачной задней панели и тыльной подсветки, построенной на базе более чем 900 небольших светодиодов, которые обеспечивают работу интерфейса Glyph Interface. Подсветка может использоваться для информирования о ходе зарядки аккумуляторной батареи, выполняет роль светомузыки, применяется в качестве заполняющей подсветки для камеры и др.

Во время презентации Карл Пэй продемонстрировал возможности интерфейса Glyph Interface на примере использования индивидуальных схем подсветки для разных контактов. За счёт этого пользователю смартфона не составит труда понять кто звонит, даже когда аппарат лежит экраном вниз.

Nothing Phone (1) изготовлен преимущественно из переработанных материалов. Алюминиевый каркас размещён между слоями стекла Gorilla Glass 5, а все пластиковые элементы конструкции находятся внутри корпуса. Смартфон оснащён 6,55-дюймовым OLED-дисплеем, который поддерживает разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц. Благодаря тому, что задействована гибкая панель, со всех четырёх сторон экран обрамляют рамки одинаковой толщины. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область под дисплеем.

В левом верхнем углу дисплея имеется небольшое отверстие, в котором размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне корпуса расположена двойная основная камера. Она сочетает в себе 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 с поддержкой оптической и электронной стабилизации, а также сверхширокоугольный модуль на 50-мегапиксельном сенсоре Samsung JN1. Во время записи видео на тыльной стороне корпуса загорается красный светодиод, говорящий о том, что ведётся съёмка. Смартфон поддерживает запись видео формата 4K. Производитель обещает, что по качеству съёмки фото и видео новинка не будет уступать флагманам.

Аппаратной основой Nothing Phone (1) стал процессор Qualcomm Snapdragon 778G+ (восемь ядер с частой до 2,5 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 642L, а модем Snapdragon X53 5G обеспечивает работу в сетях связи пятого поколения. Покупатели смогут выбирать между версиями устройства с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. В первом случае будут доступны версии с накопителем на 128 или 256 Гбайт, во втором — только на 256 Гбайт. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 33 Вт и беспроводной зарядки до 15 Вт. Также поддерживается обратная беспроводная зарядка до 5 Вт.

В качестве программной платформы задействована операционная система Nothing OS на основе Android 12. Nothing Phone (1) будет поставляться в чёрном и белом цветовых вариантах исполнения корпуса. Версия Nothing Phone (1) с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ оценена в £399 или €469, вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ обойдётся в £449 или €499, а за старшую модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ придётся заплатить £499 или €549.