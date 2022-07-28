Представлена операционная система Huawei HarmonyOS 3.0

Компания Huawei представила новую версию собственной операционной системы, которая получила название HarmonyOS 3.0. С этим обновлением разработчики еще больше улучшили производительность системы, конфиденциальность и безопасность, а также добавили другие функции. Система станет доступна для многих продуктов, начиная с сентября.

Разработчики называют шесть основных изменений, которые касаются использования различными терминалами, экологии системы, универсальной карты, бесперебойной работе, конфиденциальности и безопасности, а также доступности информации.

HarmonyOS 3 HyperTerminal поддерживает совместную работу 12 типов интеллектуальных устройств. К ним относятся принтеры, умные очки и автомобили. Помимо смартфонов, центральными устройствами HyperTerminal могут стать такие устройства, как умные экраны и ПК с Windows 11.

Теперь HarmonyOS 3 поддерживает комбинацию и совместную работу большего количества интеллектуальных устройств. При этом платформа Harmony Zhilian должна сделать умный дом ещё умнее.

ПК, мониторы и гарнитуры могут работать вместе. Например, при работе на ПК экран может разделяться на две части. Одна из них будет отображать содержимое компьютера, а другая — экран телефона. Эта функция также обеспечивает более плавную совместную работу различных устройств, таких как принтеры и смартфоны.

Система поставляется с игровым движком Super Frame. За счет него энергопотребление рендеринга графики снижается на 11%, а оперативный отклик приложений управления суперпамятью улучшается на 14%. Другими словами, HarmonyOS 3.0 будет работать более плавно на большем количестве устройств с небольшим объемом памяти.

HarmonyOS 3 дополнительно улучшает архитектуру системы, а также конфиденциальность и безопасность пользователей. Это была одна из основных причин, по которой правительство США запретило Huawei. Они говорили, что компания использует свои устройства и программное обеспечение для сбора различной информации о гражданах США. Теперь Huawei уделяет больше внимания конфиденциальности и безопасности.