Новейшая серия мониторов AOC поступает в продажу

Компания AOC, специализирующаяся на производстве мониторов, анонсирует новые мониторы серии V5, идеально подходящие для домашних пользователей и студентов, которые хотят обновить свой домашний кабинет. Модели V5 имеют тонкие рамки с трех сторон экрана, занимают минимальную площадь и обладают такими передовыми функциями, как подключение USB-C с поддержкой технологии Power Delivery мощностью 65 Вт.

Первые шесть моделей серии V5 с разрешениями Full HD и QHD и размерами от 24"/60,4 см (24V5C, 24V5CE) до 27"/68,6 см (27V5C, 27V5CE, Q27V5C), а также вплоть до 31,5"/80 см Q32V5CE, будут доступны для заказа с июля 2022 года.

Обновленный дизайн

Внешний вид мониторов серии V5 привлекает внимание, но при этом максимально непритязателен: он выполнен в черном цвете и имеет безрамочную конструкцию с трех сторон с очень узкой нижней рамкой и сверхтонким основанием (12,1 мм), включая регулируемую по высоте (V5C) или более простую подставку (V5CE) с функцией наклона.

В моделях V5C предусмотрены функции поворота, наклона, портретного режима (90°) и регулировки высоты на 130 мм для эргономичного использования в профессиональных целях или для развлечений.

V значит универсальный

Универсальность лежит в основе серии моделей V5. Все модели оснащены 4-портовым концентратором USB 3.2 и разъемом USB-C с поддержкой технологии Power Delivery (65 Вт). Студенты или пользователи с гибким графиком работы, приносящие свои ноутбуки домой для продолжения работы могут просто подключить свои устройства к монитору с помощью одного кабеля USB-C.

Подключение USB-C также обеспечивает питание и зарядку устройства, одновременно передавая сигнал монитора и предоставляя возможность подключения к другим устройствам через встроенный USB-концентратор.

Элегантный внешний вид и высокий технический потенциал

Серия V5 разработана с учетом заслуживающего доверия подхода и большого опыта компании AOC в области производства мониторов. Широкая гамма (120% sRGB и выше, 90% DCI-P3 и выше) и точная цветопередача благодаря матрицам IPS (для 24" и 27") или VA (для 32") обеспечивают яркие цвета, живые оттенки и естественные тона.

Их частота обновления кадров составляет 75 Гц, что превосходит 60 Гц у обычных офисных моделей, а время отклика 4 мс GtG, а также поддержка AMD FreeSync делают мониторы серии V5 пригодными для игровых сессий после рабочего дня. Встроенные динамики (3 Вт x 2 и 5 Вт x 2 для Q32V5CE) и разъем для наушников дополняют комплект поставки и позволяют использовать мониторы для любых развлекательных целей.

Оснащенные матрицами IPS с разрешением Full HD (1920x1080), компактные 24-дюймовые модели 24V5C и 24V5CE легко разместятся даже на самом маленьком столе.

В сегменте моделей с диагональю 27 дюймов AOC предлагает три модели с матрицами IPS: Full HD модели 27V5C и 27V5CE, а также Q27V5C с разрешением QHD (2560x1440). Q27V5C, являющийся сегодня оптимальным решением с точки зрения размера и разрешения, обеспечивает более высокую четкость и чистоту изображения.

Самая большая модель серии, Q32V5CE, имеет безрамочную конструкцию и 31,5-дюймовую матрицу VA с разрешением QHD (2560x1440). Q32V5CE охватывает большую часть поля зрения человека и подходит пользователям, которым требуется большая площадь экрана в ограниченном пространстве. Подставка Q32V5CE предлагает регулировку наклона в диапазоне от -5 до 23°, а также поддерживает крепление VESA, как и у остальных моделей, позволяя использовать кронштейны для мониторов. Обладая впечатляющей контрастностью 3000:1 благодаря матрице VA, просмотр фильмов с потоковых сервисов или игровые сессии на этом большом экране станут для многих приятным времяпрепровождением после окончания работы.

Мониторы AOC 24V5C, 24V5CE, 27V5C, 27V5CE, Q27V5C и Q32V5CE поступят в продажу в июле 2022 года по таким рекомендованным розничным ценам:

24V5C: 829 белорусских рублей

24V5CE: 739 белорусских рублей

27V5C: 919 белорусских рублей

27V5CE: 859 белорусских рублей

Q27V5C: 1169 белорусских рублей

Q32V5CE: 1229 белорусских рублей