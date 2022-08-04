Резидент ПВТ запустил новый цифровой платежный сервис

Резидент Парка высоких технологий «ИКСПЭЙ» запустил новый цифровой платежный сервис. Продукт этого стартапа уже интегрирован в системы двух белорусских банков - ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк БелВЭБ».

Сервис XPAY рассчитан на использование бизнесом, банками и иными финансовыми организациями, применим в торговле, страховании, медицине, туризме и других сферах.

XPAY ориентирован на развитие белорусской платежной системы, повышение ее конкурентоспособности, удовлетворение потребности реального сектора экономики и населения в проведении расчетов в безналичной форме. По своему функционалу XPAY не уступает зарубежным аналогам.

С помощью интуитивно понятных настроек сервиса можно самостоятельно редактировать платежный интерфейс, подключать услуги (инвойсы, привязки для повторных покупок, автооплаты, QR-коды и др.), управлять платежами и формировать персонализированные отчеты.

Как отмечают разработчики, решения XPAY повышают эффективность продаж в онлайн-торговле, предоставляют банкам возможность оказания услуг интернет-эквайринга на основе современных автоматизированных инструментов.

XPAY функционирует с соблюдением международного стандарта безопасности данных индустрии платёжных карт (PCI DSS) и ежегодной независимой сертификацией.