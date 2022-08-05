В Беларуси запустили сервис Mir Pay

ВТБ (Беларусь) первым в стране предложил своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay для проведения транзакций с помощью смартфона. Он позволяет оплачивать покупки в любом терминале, в котором принимается бесконтактная оплата по картам «Мир». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Воспользоваться сервисом могут держатели карт «Мир» банка ВТБ (Беларусь) – обладатели смартфонов на платформе Android с технологией NFC. Чтобы начать пользоваться Mir Pay, необходимо скачать одноименное приложение в Google Play или App Gallery и привязать к нему банковскую карту банка ВТБ (Беларусь). После чего можно оплачивать покупки смартфоном в любом терминале, который принимает бесконтактные платежи по картам «Мир», в том числе там, где не работают другие платежные сервисы.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии с международными стандартами. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

Частные лица могут оформить цифровую или физическую карту «Мир» бесплатно за 10 минут в любом офисе банка и самостоятельно в интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank с доставкой по почте.