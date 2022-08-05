VOKA запустил чат-бот, который поможет зрителям определиться с контентом для просмотра

Видеосервис VOKA запустил для своих пользователей новый инструмент для поиска подходящего контента. Благодаря чат-боту в Telegram выбрать что-то посмотреть теперь не составит труда – достаточно лишь поделиться своими предпочтениями на данный момент и получить индивидуальные рекомендации.

Чат-бот стал удобным дополнением к уже реализованным на платформе инструментам по выбору видеоконтента: персональным рекомендациям на основе истории просмотра и поисковых запросов, разнообразным тематическим подборкам и рейтингам. Теперь советы, которые получает пользователь, будут опираться на его собственные пожелания и оценки, а значит, будут ещё более точными и полезными.

Чат-бот предлагает собеседнику небольшой диалог, в процессе которого выясняет его предпочтения и подбирает наиболее подходящий контент. Начинается все с выбора интересующей пользователя категории – это могут быть фильмы, сериалы, мультфильмы или ТВ-шоу. Далее чат-бот предлагает поставить оценки «Нравится» и «Не нравится» нескольким наименованиям в выбранной категории. Каждый ответ увеличивает точность последующих рекомендаций. В итоговом списке оказываются 10 картин, перейти к просмотру которых можно прямо из меню чат-бота: кнопка «Смотреть» ведет на страницу нужного фильма или сериала в каталоге VOKA.

Предложенный ботом контент зритель тоже может оценить – отметить как понравившийся или не понравившийся. Это поможет чат-боту составлять более точные списки в будущем. Если же какой-то из советов показался недостаточно интересным, его можно пропустить и увидеть следующий. В сутки один пользователь может получить до 50 рекомендаций.

С помощью чат-бота VOKA понравившиеся фильмы можно сохранять в закладки, чтобы вернуться к их просмотру позже. Также пользователь в любой момент может приступить к созданию новой подборки или обнулить все прежние рекомендации и начать общение с ботом с чистого листа.

В выборку, на основании которой чат-бот составляет свои рекомендации, входит контент популярных онлайн-кинотеатров (START, more.tv, Амедиатека, ivi, PREMIER) – от классических картин и артхауса до громких блокбастеров и от популярных кинофраншиз разных лет до актуальных новинок. Кроме того, бот учитывает и собственный видеоконтент, созданный VOKA.

Чат-бот VOKA доступен для всех желающих – чтобы воспользоваться им, достаточно перейти по ссылке. Также его всегда можно найти, введя поисковой запрос VOKA.