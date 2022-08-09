Softline заплатит $40 млн за Softclub

ИТ-дистрибьютер Softline раскрыл условия приобретения белорусского разработчика ПО для банковского сектора Softclub. В момент приобретения у покупателя возникла краткосрочная кредиторская задолженность перед продавцом в размере $8,81 млн. Кроме того, был предусмотрен отложенный платеж в размере $31,3 млн. Об этом пишет CNews.

Под краткосрочной кредиторской задолженностью подразумевается сумма дивидендов, которые должны быть выплачены прежним собственникам Softclub. Таким образом, общая сумму сделки составила $40,1 млн. За указанную сумму была приобретена доля в Softclub размером в 55,5% . По состоянию на 31 марта 2022 г. из отложенных платежей Softline выплатил $19,3 млн.

Сделка была заключена в конце января 2022 г. В конце февраля 2022 г. стороны также заключили два опционных соглашения относительно оставшейся 45% доли в Softclub. Опцион типа put может быть реализован в течение трех лет после совершения сделки, он позволяет владельцам Softclub обязать Softline выкупить остающуюся у них долю. Стоимость его реализации составляет $11,4 млн.

В Softline ожидают, что put-опцион будет реализован. Если же этого не произойдет, то по истечению 38 месяцев после совершения сделки может быть реализован опцион типа call, который позволяет Softline обязать продать им остающуюся 44,5% долю в Sofclub.