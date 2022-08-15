LG продемонстрирует новые продукты на выставке IFA 2022

LG Electronics (LG) приглашает потребителей со всего мира лично познакомиться с ее последними инновациями на выставке IFA 2022 в Берлине, Германия (2–6 сентября). Компания представит ряд продуктов, а также уникальные новые решения и услуги.

Стоит отметить, что последний раз участвовала в IFA в 2019 году. "LG очень рада вернуться в Берлин на выставку IFA впервые с 2019 года. Главная европейская выставка бытовой электроники возвращается в столицу Германии после двухлетнего перерыва и готова снова удивить посетителей со всего мира", - сообщается в пресс-релизе компании.

Во время IFA 2022 посетители смогут познакомиться с последними инновациями LG на стенде в зале 18 Messe Berlin.