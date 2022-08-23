В России сформирован новый список обязательного к предустановке российского ПО

Российские власти утвердили новый список российских приложений, обязательных к предустановке на ввозимые в Россию умные устройства, пишет «Коммерсант». Он вступит в силу 1 января 2023 г.

Требование к предустановке российских приложений распространяется на устройства, ввозимые не только в Россию, но и в страны союза ЕАЭС, в который входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

В случае с десктопами, ноутбуками и моноблоками покупателю достанутся предустановленные антивирус «Лаборатории Касперского», отечественный аналог Microsoft Office за авторством компании «Мой офис», а также «Яндекс браузер».

Запустив смартфон, купленный в официальной рознице, россиянин увидит на его экране иконки следующих приложений «Яндекса» и VK: «Браузер», «Карты», «Диск», голосовой помощник «Маруся», мессенджер ICQ, почтовый клиент «Почта Mail.ru», а также «Новости Mail.ru», OK Life, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вместе с ними на устройстве будут заранее установлены навигатор 2ГИС, платежная система Mir Pay, «Госуслуги», «Мой офис документы», антивирус «Лаборатории Касперского» и книжный сервис «ЛитРес». В общей сложности это 16 программ.

На умные телевизоры, продаваемые в России, будут устанавливаться 13 приложений. Здесь тоже есть сервисы «Яндекса» и VK. В перечень входят Rutube, VK Video, «Яндекс», онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «Кинопоиск», Wink, Okko, More TV и Start а также фирменные приложения российских телеканалов – «Первый канал», НТВ и «Смотрим» (ВГТРК).