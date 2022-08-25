Ростех предложил расширить поддержку ИТ-отрасли в России

Потребность только Ростеха составляет около 2,5 тысяч человек по 40 наиболее востребованным ИТ-специальностям ежегодно. В связи с этим Госкорпорация предлагает ряд мер, направленных на привлечение и удержание как опытных, так и перспективных молодых специалистов в этой области. Об этом компания рассказала на своем официальном сайте.

По словам директора по персоналу Госкорпорации Ростех Юлии Цветковой, в настоящее время актуальны такие меры государственной поддержки, как расширение перечня видов экономической деятельности, по которым возможна аккредитация компаний для получения льгот. «Поддержку должны получить ИТ-специалисты, работающие на машиностроительных предприятиях разного профиля – в области электроники и радиоэлектроники, в авиастроении, двигателестроении, автомобилестроении. Они должны иметь право на льготную ипотеку и другие меры поддержки. Для них надо установить гарантированный государством минимальный размер ежемесячного дохода», – отметила директор по управлению персоналом.

Кроме того, предлагается снизить до 30% долю доходов от ИТ-направления на предприятиях, претендующих на аккредитацию, так как существующий сейчас порог очень высок.

Меры господдержки для предприятий ИТ-отрасли могут быть также распространены и на организации – разработчиков электронной и радиоэлектронной продукции в интересах ОПК. Таким сотрудникам было бы правильно предоставлять льготную ипотеку со ставкой 5% и снизить для аккредитованных компаний страховые взносы с заработной платы сотрудников до 7,6%.

Напомним, сейчас Госкорпорация предлагает своим сотрудникам соцпакет, включающий такие программы, как компенсация первоначального взноса или процентов по ипотеке, арендных платежей за жилье, ДМС, санаторно-курортное обеспечение и материальную помощь. «Разработана и внедряется система проектной мотивации, когда работник может получить дополнительное вознаграждение в зависимости от личных и общекомандных результатов», – добавила Юлия Цветкова.

Дополнительную поддержку на реализацию собственных проектов получают те молодые специалисты, которые успешно прошли испытания программы отбора лучших технологических инициатив и проектов в Корпоративной сетевой академии Ростеха и получили статус технологических лидеров Ростеха.

Такие меры в совокупности помогут сделать отечественный ОПК привлекательным для ИТ-специалистов и предотвратить отток высококвалифицированных кадров за рубеж и в частный сектор, считают в Ростехе.