МТС расширил возможности приема платежей

МТС информирует, что на всех собственных цифровых ресурсах — в приложении «Мой МТС» и в сервисе «МТС Деньги» — реализована поддержка платежей с банковских карт платежной системы «МИР».

Также прием платежей с карт «МИР» теперь возможен и на официальном сайте www.mts.by.

Платежный сервис по оплате картой «МИР» предоставляется совместно ЗАО «БСБ Банк» и компанией электронных платежей bePaid.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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