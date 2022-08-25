МТС расширил возможности приема платежей

МТС информирует, что на всех собственных цифровых ресурсах — в приложении «Мой МТС» и в сервисе «МТС Деньги» — реализована поддержка платежей с банковских карт платежной системы «МИР».

Также прием платежей с карт «МИР» теперь возможен и на официальном сайте www.mts.by.

Платежный сервис по оплате картой «МИР» предоставляется совместно ЗАО «БСБ Банк» и компанией электронных платежей bePaid.