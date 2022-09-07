А1 и Белорусская ассоциация компьютерного спорта организуют киберспортивные турниры на UniCon & Game Expo

С 9 по 11 сентября в рамках Х конвента фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon-2022 и V выставки Game Expo Minsk Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с компанией А1 представят свой стенд и организуют серию любительских турниров по самым популярным киберспортивным дисциплинам.

Познакомиться с программой стенда Белорусской ассоциации компьютерного спорта и А1 посетители выставки UniCon & Game Expo смогут 9, 10 и 11 сентября 2022 г. с 12:00 до 19:00 в Футбольном манеже (пр-т Победителей, 20/2). Территория стенда будет разделена на несколько зон, где пройдут открытые уроки, тематические квизы, встречи представителей ассоциации с партнерами, а также турниры по самым популярным компьютерным и мобильным играм – от Counter Strike: Global Offensive и Dota 2 до Brawl Stars и PUBG: Mobile.

Участниками большинства виртуальных боев смогут стать все желающие. На стенде будет организован офлайн-набор в академию Pavaga Gaming, где можно улучшать свои навыки игры под кураторством опытных киберспортсменов и участвовать в турнирах, которые проводит сообщество. Кроме того, среди посетителей стенда на выставке Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с HAFF разыграет игровой ПК.

За два года с момента основания Белорусской ассоциации компьютерного спорта, созданной по инициативе А1, к ней уже присоединилось 23 организации. Со многими из них – киберспортивной организацией Pavaga Gaming, командой Platoon, киберспортивными пространствами Meta Arena, CyberUnion, CyberX и другими участниками рынка – ассоциация познакомит посетителей выставки. Часть турниров на стенде будет организована членами Ассоциации из разных городов: Минска, Гомеля, Гродно и других.

UniCon – это фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр, проводящийся в формате ComicCon и подобных ему конвентов. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.