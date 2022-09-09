Samsung проведет конференцию разработчиков 12 октября

Компания Samsung Electronics проведет конференцию разработчиков Samsung Developer Conference 2022 (SDC22) 12 октября в центре Moscone North в Сан-Франциско. Ежегодное мероприятие будет посвящено планам Samsung по развитию платформы SmartThings и перспективам сотрудничества с разработчиками для создания интерфейсов нового поколения.

Как ожидается, на SDC22 Samsung поделится обновлениями для своего программного обеспечения, сервисов и платформ, включая SmartThings. Компания представит концепцию Calm Technology («Tехнологий спокойствия»), которая заключается в простом подключении умных устройств и удобном взаимодействии с ними.

Кроме того, на SDC22 пройдут секционные заседания — как с личным, так и виртуальным присутствием участников. Эти встречи помогут специалистам в совместной работе и познакомят с платформами и инструментами Samsung для разработчиков, таких как Bixby, One UI 5, SmartThings, Matter, Samsung Wallet, Tizen и других. Также слушатели узнают больше о возможностях партнерских экосистем.

На площадке Samsung Tech Square участники смогут опробовать новые сценарии SmartThings и ознакомиться с другими инновационными решениями Samsung. Возможностей для взаимодействий будет немало – для участников организован нетворкинг и различные активности, предполагающие совместную работу. Так, например, разработчики, которые присоединятся к онлайн-мероприятию, смогут в группах отточить свои навыки кодирования в Code Lab.

Подробности о Samsung Developer Conference 2022 доступны на сайте.