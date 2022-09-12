Вышло обновление приложения БЕЛКАРТ PAY

Вышло важное обновление приложения БЕЛКАРТ PAY. Об этом сообщается на сайте БЕЛКАРТ.

В обновлении оптимизирована доставка ключей безопасности на устройство. Если у вас закончились ключи (всплывает соответствующее уведомление), нужно удалить приложение и переустановить его заново. Если ключи не закончились – просто установите обновление. Также добавлен белорусский язык, который появится автоматически, если он установлен как язык устройства. И скорректированы тексты подсказок/ошибок.

Напомним, что в БЕЛКАРТ PAY можно добавить карточки БЕЛКАРТ Беларусбанка, Белагропромбанка, Банка Решение, Паритетбанка, БТА Банка и Цептер Банка. При этом, банк может ограничивать использование определенных банковских продуктов в БЕЛКАРТ PAY. Карточки БЕЛКАРТ других банков можно будет добавить по мере технической готовности этих банков.

БЕЛКАРТ PAY - это мобильное приложение, предназначенное для оплаты по карточкам БЕЛКАРТ с помощью смартфона. Сервис был запущен в августе 2022 года.