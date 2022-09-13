А1 и Альфа Банк представили банковскую карту Nova cо скидкой 50% на мобильную связь

Компания А1 и Альфа Банк объявили о начале сотрудничества, в рамках которого планируют разрабатывать и предлагать своим клиентам передовые для отрасли продукты, объединяющие лучшие банковские и телекоммуникационные решения и технологии. Первым совместным продуктом стала банковская карта под брендом Nova с бесплатным обслуживанием и скидкой 50% на мобильную связь для абонентов А1.

Карта Nova оформляется на физическом пластике в белорусских рублях. Дополнительно к ней выпускается цифровая карта в долларах США. Обслуживание обеих карточек является бесплатным на весь срок использования, снятие наличных осуществляется без взимания платы в банкоматах Альфа Банка и до 500 рублей в месяц в банкоматах по всему миру.

Главной особенностью карты Nova является предоставление скидки на абонентскую плату: при условии, если сумма транзакций по ней за предыдущий месяц превысит 500 белорусских рублей, размер ежемесячного платежа по действующему тарифному плану мобильной связи А1 в текущем месяце для ее владельца будет снижен на 50%.

При оформлении карты до 31 октября 2022 года включительно скидка на мобильную связь будет предоставляться на протяжении первых шести месяцев вне зависимости от объема транзакций. При этом список преимуществ для держателей карты Nova будет постепенно расширяться, благодаря чему клиенты смогут получать еще больше скидок и бонусов.

Заказать карту Nova можно на сайте nova.by. После этого необходимо скачать приложение InSync и активировать карту. Физическая карта Nova будет доставлена в течение 5 рабочих дней в почтовый ящик по адресу, указанному при заказе.

Пополнять карты Nova можно бесплатно через ЕРИП, наличными через инфокиоски и банкоматы с функцией приема купюр, а также в кассах Альфа Банка. Если для расчетов пользователю не хватает собственных средств, держатель карты может оформить овердрафт Nova на сумму до 5000 белорусских рублей без справки о доходах. Для этого необходимо обратиться в любое отделение или контакт-центр Альфа Банка. При возврате полной суммы овердрафта в течение 30 дней ставка по нему составит 0,00001% годовых, что эквивалентно 0 белорусских рублей. Льготный период возобновляется после полного возврата кредитных средств, что позволяет держателю карты пользоваться овердрафтом без переплат. С актуальной процентной ставкой по окончании льготного периода можно ознакомиться на сайте nova.by.

Новые клиенты Альфа Банка могут оформить карту Nova онлайн, клиенты, у которых нет действующих пакетов решений, – в любом отделении Альфы. На паспортные данные одного человека может быть зарегистрирована одна карта – вне зависимости от количества абонентских номеров А1, которыми он пользуется. Скидка на абонентскую плату при оформлении карты Nova доступна пользователям большинства популярных тарифных планов мобильной связи А1 (с их перечнем можно ознакомиться по ссылке).