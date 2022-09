В Steam появилась игра, созданная искусственным интеллектом

На платформе Steam дебютировала игра под названием This Girl Does Not Exist, почти полностью созданная алгоритмами искусственного интеллекта.

Об игре рассказал ресурс Kotaku, журналисты которого пообщались в Discord с представительницей Cute Pen Games: студия состоит из двух человек, супружеской пары. Женщина под ником mrspotatoes призналась, что её муж с самого начала работы над проектом подозревал, что общественность подобную разработку осудит и ждал негативных отзывов, в том числе и обвинений в халтуре. Она же сама, по её словам, была настроена более оптимистично, ожидая, что людям будет любопытно посмотреть, на что способны современные технологии. Искусственный интеллект создал в этой игре всё: изображения персонажей, сюжет и музыку.

Разработка игры была сопряжена с некоторыми характерными для искусственного интеллекта проблемами. Сюжет нехитрой по геймплею игры, где требуется собирать пазлы, предполагает присутствие нескольких привлекательных персонажей, с которыми главный герой мог бы завязывать романтические отношения — у каждой прописан свой образ, история и уникальный закадровый голос. Для получения подходящего результата пришлось пройти несколько итераций проб и ошибок, чтобы должным образом настроить работу искусственного интеллекта Midjourney. Потребовались также некоторые усилия, чтобы заставить алгоритм генерировать изображения одного персонажа в разных позах и в разном окружении.

Далее супруги разослали копии игры примерно 250 профильным YouTube-блогерам, и отрицательных отзывов от них почти не последовало. При этом продажи This Girl Does Not Exist оказались слабыми, хотя прочие проекты компании предназначаются для взрослой аудитории и не выводятся в поиске для пользователей Steam, которые не вошли в систему. Лавина негативных отзывов последовала после того, как один из YouTube-блогеров запустил прямую трансляцию, и её зрители в чате начали массово выражать недовольство, причём, по словам mrspotatoes, людям не понравилась не столько сама игра, сколько тот факт, что она разработана искусственными интеллектом. Одни опасались, что искусственный интеллект лишит их работы, другие вообще почувствовали от игры какие-то «гадкие вибрации».

Впрочем, негатив со стороны общественности авторов не смутил — они намерены продолжать работу в данном направлении, и теперь ИИ решили привлечь к созданию игры для взрослых. Хотя его участие будет пока ограниченным: возможно, искусственный разум поможет в разработке пользовательского интерфейса или прорисовке фона.