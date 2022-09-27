Приложения VK удалили из App Store

Из магазина приложений Apple App Store пропало приложение самой популярной в России социальной сети «ВКонтакте». На данный момент страницу приложения невозможно найти через поиск в App Store, а также оно не отображается в разделе «Покупки». Таким образом загрузить приложение нельзя.

При этом ранее установленные приложения «ВКонтакте» продолжают работать на iPhone. Но при попытке обновить уже установленное приложение появляется сообщение: «Приложение ВКонтакте: музыка и видео больше недоступно. Разработчик удалил это приложение из App Store». Также некоторые пользователи столкнулись со следующим сообщением: «Приложение недоступно. Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе ».

Также сообщается, что помимо «ВКонтакте» из App Store удалили и другие приложения из экосистемы соцсети, включая VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ. Также исчезли и другие приложения, связанные с VK, в том числе почтовый клиент Mail.ru.

VK прокомментировала ситуацию: «VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме»