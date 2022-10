Игры World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz сменили название в Беларуси

Компания Lesta Games сообщила о завершении ребрендинга сетевых игр World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz, выпущенных ушедшей из России и Беларуси студией Wargaming.

Клиент World of Tanks в России и Беларуси теперь называется «Мир танков», World of Warships сменила заголовок на «Мир кораблей», а наименование World of Tanks Blitz сократилось до Tanks Blitz.

Lesta Games обещает максимально плавный переход для уже существующих аккаунтов и перенос всех заработанных и купленных предметов в новые клиенты игр. По случаю перехода «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz на следующий этап развития Lesta Games запускает во всех трёх играх масштабное событие «Стальной союз» с тематическими наградами и игровым ПК в качестве суперприза.

Активировав акционные задачи (сделать это нужно до 1 декабря), пользователь получит доступ к набору специальных заданий, которые необходимо выполнить последовательно в течение 14 дней.