14 октября пройдет бесплатный вебинар "Начало карьеры в аналитике данных. Ответы на важные вопросы"

14 октября в 19:00 (по минскому времени) KV.by в Telegram-канале конференции IT-Entrance проведет бесплатный вебинар "Начало карьеры в аналитике данных. Ответы на важные вопросы".

Спикер вебинара — Александр Михалькевич, Product Analyst в IDT Corporation. 3 года опыта работы в сфере анализа больших данных. Опыт аналитики в телекоммуникационной, игровой, финансовой и криптовалютной индустрии.

На вебинаре расскажем, что такое аналитика данных в сфере IT, об обязанностях и скиллах аналитика, об отличиях от других специальностей. Что нужно знать для входа в сферу, какие ресурсы использовать для подготовки.

После доклада Александр ответит на вопросы участников. Трансляция будет проходить онлайн в этом канале. Подписывайтесь и принимайте участие в мероприятии!