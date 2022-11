4 команды из БГУИР прошли в полуфинал Международной студенческой олимпиады по программированию

12 команд из студентов факультета компьютерных систем и сетей и факультета компьютерного проектирования представили БГУИР на Международной студенческой олимпиаде по программированию ICPC. По итогам четвертьфинала в общем зачёте университет занял второе место. Об этом сообщается на сайте вуза.

Семь команд БГУИР получили призовые дипломы, четыре из них прошли в полуфинал. В олимпиаде продолжат участвовать команды Belаrusian SUIR #1: So stuffy (Александр Лосев, Никита Галух, Роман Марковец), Belаrusian SUIR #3: Enter name of team (Вячеслав Ермаков, Даниэль Малец, Илья Смоляр), Belаrusian SUIR: turbosvin u+1f416 u+1f4a8 (Клим Северин, Никита Артихович, Александр Михей), Belаrusian SUIR #7: Brute Force - Best Force (Данила Бережной, Олег Волковский, Юрий Фарисей). Готовиться студентам к олимпиаде помогали доцент кафедры ПОИТ Антон Парамонов, ассистент кафедры информатики Вадим Владымцев и преподаватель БГУИР Иван Удовин.



Команда Belаrusian SUIR #1: So stuffy, взявшая диплом I степени, состоит из первокурсников ФКСИС. Александр Лосев, Никита Галух и Роман Марковец не теряют времени и уже с первого года обучения развивают свои способности, работают на результат. Опыт участия в олимпиадах они получили ещё в школе.