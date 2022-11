IBS и Test IT представили новую российскую платформу для тестирования

7 ноября в технопарке «Сколково» состоялась демонстрация и официальный запуск первой российской разработки, решающей любые задачи контроля качества на всех этапах жизненного цикла программного обеспечения, — платформы Test IT PRO.

Test IT PRO стала результатом совместной работы компаний IBS и Test IT, которые объединили многолетний опыт в области управления качеством ПО и современные требования к цифровым продуктам. Платформа Test IT PRO включает в себя комплекс программных инструментов-модулей для решения прикладных задач, стоящих перед инженерами по тестированию, руководителями проектов, тест-аналитиками и другими специалистами по качеству программного обеспечения.

Совместная разработка IBS и Test IT помогает ускорить выпуск новых программных продуктов и обновлений, сократить издержки на time to market и снизить затраты QA-департаментов на рутинные задачи. Платформа дает возможность управлять в едином пространстве всеми видами тестирования: ручным, автоматизированным, нагрузочным — и объединяет в одной экосистеме отчеты, тест-кейсы и запуски, позволяя специалистам следить за показателями качества проекта на всех этапах работы.