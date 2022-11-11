26 ноября пройдет бесплатный вебинар "Что такое «скам» и как не стать его жертвой"

26 ноября KV.by проведет бесплатный онлайн-вебинар в Telegram-канале на тему "Что такое «скам» и как не стать его жертвой".

Спикер Александр Дульский — руководитель отдела клиентского сервиса криптоплатформы BYNEX. Постоянный спикер на крипто- и банковских конференциях. 11 лет опыта работы в сфере финансов. Занимается развитием клиентского сервиса на BYNEX с момента ее запуска. Автор статей о криптовалютах. Криптоэнтузиаст.

На вебинаре вы узнаете:

- Что такое скам в крипте простыми словами;

- Примеры скам монет и крипто-проектов;

- Как проверить коин на скам;

- Как не попасть на скам;

- Мифы о скаме в криптовалюте.

У вас будет возможность получить приз за лучший вопрос спикеру от компании Tangem (криптокошелек холодного хранения).

Формат: online

Дата: 26 ноября 2022

Место: в нашем Telegram-канале.