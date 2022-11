ЕС построит собственную сеть спутниковой связи за €6 млрд

К 2027 году Евросоюз намерен иметь в своём распоряжении собственную сеть телекоммуникационных спутников. Европарламент и страны ЕС уже согласились дать «зелёный свет» спутниковой сети IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites).

Проект оценивается в €6 млрд. Из бюджета ЕС намерен вложить в него €2,4 млрд, а оставшиеся €3,6 млрд инвестируют частные компании и Европейское космическое агентство. Ожидается, что 30 % инфраструктуры будет построено европейскими стартапами. В итоге Евросоюз получит собственную систему безопасной космической связи.

Впервые планы по строительству телекоммуникационной спутниковой сети в ЕС анонсировали ещё в январе, а с началом событий на Украине в Европе стали уделять проекту всё большее внимание. Как сообщается в заявлении Европарламента, «IRIS2 обеспечит суверенность Союза и автономию, гарантируя меньшую зависимость от третьих стран...»

Как заявляется, основной целью программы является обеспечение безопасного доступа в интернет правительственным ведомствам (включая оборонные) в критических ситуациях — от кибератак до стихийных бедствий, уничтожающих наземные линии связи. Кроме того, спутники обеспечат широкополосный доступ в местах Европы и, полностью — Африки, в которых доступ в интернет пока отсутствует. По некоторым данным, речь идёт об обеспечении связью и Арктического региона.

«Впервые Европейский Союз получит собственную спутниковую группировку, в частности, на низких околоземных орбитах, новом рубеже для телекоммуникационных спутников», — заявили европарламентарии.

IRIS2 дополнит уже существующую систему навигации Galileo и сеть мониторинга Земли Copernicus, действующие ещё с конца 1990-х годов.